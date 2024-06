Durante una recente intervista per la promozione di Bad Boys 4, Will Smith è tornato a parlare di Alì, il film del 2001 diretto da Michael Mann, e nello specifico di un episodio accaduto sul set.

L’attore ha raccontato di aver ricevuto un gancio in pieno volto da Michael Bentt e che questo gli ha scatenato una reazione che non si aspettava:

Ero piegato all’indietro e il mio allenatore stava cercando di farmi raddrizzare andando in avanti, in quei secondi pensai: “Forza, dacci dentro“. Così feci, mi piegai in avanti e quasi come con una reazione istintiva, Michael Bentt tirò un gancio destro.

Me ne accorsi all’ultimo secondo, abbassai la testa e mi colpì praticamente sopra il capo. La testa non finì all’indietro, ma praticamente si insaccò, comprimendomi il collo e facendo pressione sulla colonna vertebrale. Avvertii una scarica elettrica fino alle braccia e ai gomiti. Tutto quello che riuscivo a pensare era: “Dove caz*o sono le chiavi? Dove ho messo le chiavi dell’auto?“.

Avete presente quando da bambini provavamo la scarica elettrica di una batteria da 9V con la lingua? In bocca in quel momento avevo la stessa sensazione. Non mi hanno mai colpito così forte su un set, fu proprio dura quella volta.