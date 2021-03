Secondo quanto riportato da Deadline Alice Eve (Into darkness – Star Trek) sarebbe stata scelta per essere la protagonista di The Queen Mary, progetto cinematografico di stampo horror che sarà diretto da Gary Shore (Dracula Untold).

Non esistono ancora moltissimi dettagli sulla trama del film. Sappiamo tuttavia che sarà basato su una sceneggiatura scritta da Stephen Oliver, Tom Vaughan e dallo Shore e sarà ispirato alle numerose storie di fantasmi che hanno da sempre circondato la Queen Mary, noto transatlantico che rimane permanentemente attraccato al porto di Long Beach in California.

Il progetto filmico “The Queen Mary” è stato impostato per diventare una trilogia.

Brett Tomberlin della Imagination Design Works svilupperà il progetto insieme a Nigel Sinclair e a Nicholas Ferrall della White Horse Pictures (The Woman in Black) con Thorsten Schumacher e Lars Sylvest della Rocket Science (Resistance) e a Jason Newmark e Laurie Cook della Newscope.

Di recente abbiamo visto Alice Eve in progetti come Bombshell – La voce dello scandalo, Pelleas, Replicas, La truffa è servita, Untogether, The Stolen, Tutto ciò che voglio, Bees Make Honey, Criminal, Conspiracy – La Cospirazione, Dirty Weekend, Before We Go, Fredda è la notte e in Into Darkness – Star Trek.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Gary Shore? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!