Alicia Vikander ha girato nel 2023 un film su Catherine Parr, l’ultima moglie di Enrico VIII, dal titolo Firebrand, con Jude Law nei panni del re. Conosciamo perfettamente la storia di Anna Bolena e delle altre mogli ammazzate dal re d’Inghilterra, ma non sappiamo quasi nulla della violenta relazione con l’ultima moglie, che sopravviverà a Enrico VIII diventando la sua vedova.

Ammette Vikander:

Devo confessare, mi sono sentita quasi un po’ imbarazzata quando mi è stato inviato il copione perché, se sapevo qualcosa, probabilmente riguardava più le mogli che non ce l’hanno fatta. Da un lato ero triste. Ma poi, parlando con altre persone, ho capito che sembrava essere la sensazione generale per la maggior parte di noi, che abbiamo meno conoscenze su questa donna che in realtà è sopravvissuta per X anni vivendo con quest’uomo, e addirittura è sopravvissuta a lui.

Alicia Vikander racconta poi com’è stato recitare al fianco di Jude Law:

Penso che sia rimasto nel personaggio un po’ di più all’inizio, forse la prima settimana, per sentire com’è… Anche la barba occupa molto spazio. Ma quando siamo entrati nel vivo delle riprese, abbiamo effettivamente iniziato a fare alcune delle scene più difficili, e allora c’era bisogno di una pausa, di prendere fiato prima di immergersi di nuovo a fondo.

L’attrice si riunirà sullo schermo anche con il marito, Michael Fassbender, nel film Hope, la prima volta dal 2014 quando recitarono insieme in La luce sugli oceani. I due poi non si sono più ritrovati sullo stesso set, fino ad ora. Afferma Vikander:

Forse perché una persona ha osato chiedere, ora vengono anche altre persone.

Hope è un thriller diretto da Na Hing-Jin girato in coreano, tranne per Fassbender e Vikander che reciteranno in inglese. Nel cast troviamo anche Taylor Russel e Jung Ho-yeon.

