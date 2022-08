Alina of Cuba: la figlia di Fidel Castro difende la scelta di James Franco per interpretare il padre

Sta facendo parlare di sé la notizia che James Franco interpreterà Fidel Castro in Alina of Cuba, il film indipendente di Miguel Bardem incentrato sulla figura di Alina Fernández, figlia del rivoluzionario cubano, che avrà il volto di Ana Villafañe. John Leguizamo è stato uno dei membri della comunità latinoamericana di Hollywood che ha alzato maggiormente la voce contro la scelta di affidare la parte a un attore, a suo avviso, non ispanico. Accuse alle quali ha risposto il produttore del film definendole “culturalmente ignoranti”.

Ora parla la persona su cui è basata la pellicola, la stessa Alina Fernández, che in un’intervista su Deadline dà la sua benedizione al casting dell’attore che interpreterà suo padre:

James Franco ha una evidente somiglianza fisica con Fidel Castro, al di là della sua bravura e del suo carisma.

Penso che la scelta di questo cast sia fantastica […] il progetto è quasi interamente latino, sia davanti che dietro la macchina da presa.

Ana Villafañe è straordinariamente talentuosa, non solo come attrice ma è anche una bravissima cantante, un’interprete completa. Sono sicura che Mía Maestro, attrice che ammiro molto, capirà e interpreterà mia madre Naty in maniera unica, non vedo l’ora di vederla costruire il suo personaggio.

Il resto del cast sarà una splendida sorpresa per tutto il pubblico. I cineasti hanno lavorato duramente e non potrei essere più grata a loro per questa selezione così inclusiva. Per me, la cosa più importante del film è il fatto che la conversazione su Cuba sia ancora viva.