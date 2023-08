Si intitola Freddie Mercury, A World of His Own l’asta a Sotheby, a New Bond Street a Londra tutta dedicata al mondo del leggendario cantante.

Fino al 5 settembre quasi 30.000 oggetti, disegni, capi d’abbigliamento, mobilia, foto, testi scritti a mano e altro saranno messi all’asta.

“Freddie era un accumulatore, non buttava via nulla” ha commentato Thomas Williams, direttore dell’asta. Gli oggetti in suo possesso ci regalano una straordinaria panoramica a 360 gradi dell’uomo, dall’infanzia alla morte”.

Freddy Mercury è morto nel 1991 all’età di 45 anni, a 24 ore dall’annuncio di aver contratto l’AIDS. Alcuni dei proventi dell’asta, che raccoglierà milioni e milioni di sterline, saranno devoluti al Mercury Phoenix Trust e alla Elton John Aids Foundation.

Il catalogo degli oggetti all’asta è disponibile qui

