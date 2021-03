LEGGI ANCHE – Mila Kunis, Allison Janney e Awkwafina nel trailer della dark comedy Breaking News in Yuba County

Secondo quanto riportato da Deadline (Tonya),(The Politician) faranno parte del cast di, adattamento cinematografico del romanzo di Grant Ginder.

Claire Scanlon (Set It Up) è stata scelta per dirigere il lungometraggio che è stato scritto da Lizzie Molyneux-Logelin e Wendy Molyneux (Bob’s Burgers) e si concentrerà sui membri di una famiglia disfunzionale che sembrano non riuscire ad andare d’accordo tra loro e si ritrovano riuniti a malincuore per un matrimonio di un parente e i loro numerosi scheletri usciranno fuori dall’armadio.

Il lungometraggio sarà prodotto dalla FilmNation.

Negli scorsi anni abbiamo visto Allison Janney in progetti come Tonya (per cui ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista), Lazy Susan, Bombshell – La voce dello scandalo, Ma, Bad Education, Equipaggio Zero, Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, La ragazza del treno e in serie televisive Mom, F is for Family e Break a Hip.



Annie Murphy è apparsa invece in serie tv come Schitt’s Creek, The Plateaus e in film come A Windigo Tale, Lick e Story of Jen.

Ben Platt è in vece comparso in progetti come la serie tv Netflix The Politician, ma anche il lungometraggi come ad esempio The Female Brain, Billy Lynn: Un giorno da eroe, Dove eravamo rimasti, Pitch Perfect 2 e Voices.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Allison Janney, Annie Murphy e Ben Platt? Diteci come di consueto la vostra nei commenti qua sotto!