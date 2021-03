Si è tenuta ieri sera sul nostro canale Twitch la seconda puntata della nuova rubrica di Francesco Alò intitolata: una monografia alla settimana dedicata a un personaggio importante del mondo del cinema.

Il primo appuntamento è stato quello con John Landis, mentre il secondo è stato incentrato su Zack Snyder. In compagnia di Mauro Zingarelli e dei molti spettatori che hanno seguito la diretta, Alò ha parlato della carriera del regista di Zack Snyder’s Justice League, in vista dell’uscita del film su Sky e Now giovedì 18 marzo. Dai primi videoclip musicali, passando per L’alba dei morti viventi, 300, Watchmen, Il regno di Ga’Hoole, Sucker Punch e poi i film dell’Universo Cinematografico DC: L’uomo d’acciaio, Batman v Superman e infine il “disastro” Justice League, culminato con la Snyder Cut.

Potete rivedere l’intera puntata sul nostro canale Twitch in questa pagina.

La prossima settimana, alle 21:00 di martedì sera 23 marzo, il protagonista dell’Alògrafia sarà nientemeno che Captain America: in occasione del lancio della serie tv The Falcon and the Winter Soldier, infatti, facciamo il punto sul percorso di Steve Rogers nell’Universo Cinematografico Marvel a partire da Captain America: il Primo Vendicatore fino ad Avengers: Endgame. Non mancate, e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale Twitch e abbonarvi: potete farlo anche gratuitamente utilizzando il vostro account Amazon Prime!