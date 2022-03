È arrivato da un paio di giorni al cinema, l’omaggio alla famosissima pellicola che, nel 1974, ottenne un successo elevatissimo al botteghino diventando uno dei titoli più amati e apprezzati della filmografia di Bud Spencer & Terence Hill.

La Lucky Red ha diffuso online quattro locandine della pellicola dedicate ai protagonisti, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Alessandra Mastronardi e Christian De Sica che, come potete constatare con i vostri stessi occhi, sono chiaramente ispirati allo storico poster dell’originale …altrimenti ci arrabbiamo! diretto da Marcello Fondato.

Trovate tutto qua sotto:

Altrimenti ci arrabbiamo vede dietro alla macchina da presa il duo YouNuts!. Nei panni dei due protagonisti, i già citati Edoardo Pesce e Alessandro Roia che recitano insieme ad Alessandra Mastronardi e Christian De Sica. Il lungometraggio è prodotto da Compagnia Leone Cinematografica e Lucky Red in collaborazione con Netflix e RTI.

A seguire potete leggere la sinossi ufficiale della pellicola:

Cresciuti come fratelli ma allontanatisi da anni a causa di un litigio, Carezza (Edoardo Pesce) e Sorriso (Alessandro Roia) devono mettere da parte antichi rancori e diversità caratteriali per ciò che hanno più a cuore: la mitica automobile “Dune Buggy” sottrattagli dall’avido Torsillo (Christian De Sica), uno speculatore edilizio senza scrupoli. Aiutati dall’intrigante e pericolosa Miriam (Alessandra Mastronardi), tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e delicati pasti a base di birra e salsicce, i due faranno di tutto per riconquistare la loro amata macchina.