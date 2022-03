Iluscirà nei cinema di tutta Italia, il film diretto dal duo YouNuts! con protagonistinato come omaggio alla commedia cult del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill (e in generale alle pellicole buddy movie interpretate dall’amata coppia).

I lettori di BadTaste avranno però l’occasione di vedere il film con una settimana di anticipo, gratuitamente, presso Arcadia Cinema di Melzo, alla presenza di uno dei due registi, Niccolò Celaia, che interverrà prima della proiezione. Realizzeremo anche un video dell’evento che verrà condiviso sui social di BadTaste, di Arcadia e di Lucky Red.

L’anteprima gratuita si terrà venerdì 18 marzo alle ore 21:00 presso Arcadia Cinema di Melzo, in via Martiri della Libertà 5.

Partecipare è semplicissimo, basta:

Il film vede nel cast anche Alessandra Mastronardi e Christian De Sica, ed è prodotto da Compagnia Leone Cinematografica e Lucky Red in collaborazione con Netflix e RTI.

La colonna sonora, firmata da Francesco Cerasi, include la reinterpretazione da parte di Federico Zampaglione del celebre brano “Dune Buggy” degli Oliver Onions, in aggiunta a un brano inedito scritto, interpretato e prodotto da Zampaglione dal titolo “Dodging Bullets”.

Cresciuti come fratelli ma allontanatisi da anni a causa di un litigio, Carezza (Edoardo Pesce) e Sorriso (Alessandro Roia) devono mettere da parte antichi rancori e diversità caratteriali per ciò che hanno più a cuore: la mitica automobile “Dune Buggy” sottrattagli dall’avido Torsillo (Christian De Sica), uno speculatore edilizio senza scrupoli. Aiutati dall’intrigante e pericolosa Miriam (Alessandra Mastronardi), tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e delicati pasti a base di birra e salsicce, i due faranno di tutto per riconquistare la loro amata macchina.