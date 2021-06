, cult del 1974 diretto da Marcello Fondato con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, avrà un remake.

Ad annunciarlo Christian De Sica, da oggi al cinema con Comedians di Gabriele Salvatores, che ha svelato di essere nel cast del nuovo film nei panni del villain (che nell’originale veniva interpretato da John Sharp). Edoardo Pesce e Alessandro Roja, invece, interpreteranno i protagonisti Ben (Bud Spencer) e Kid (Terence Hill).

Della pellicola non sappiamo nulla: De Sica ne ha parlato durante la trasmissione Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini su Rai1, e non ha svelato altri dettagli se non quelli sul suo ruolo:

Ho fatto un sacco di cose quest’anno, adesso ho girato un film con Alessandro Siani che si chiama Chi ha incastrato Babbo Natale, che uscirà il prossimo Natale, e fra pochi giorni inizio un altro film che si chiama Altrimenti ci arrabbiamo… Sapete quel film con Bud Spencer e Terence Hill? Io farò il cattivo, mentre i ruoli di Bud Spencer e Terence Hill saranno di Alessandro Roja e Edoardo Pesce.

Uscito 47 anni fa, il film di Fondato incassò 6 miliardi di lire diventando uno dei film italiani più visti di sempre al cinema e ottenendo poi la consacrazione definitiva nell’immaginario collettivo grazie ai passaggi in televisione.

Ne abbiamo parlato qualche mese fa, in occasione del suo sbarco su Disney+:

La prima volta che qualcuno apre bocca in … altrimenti ci arrabbiamo! succede dopo nove minuti di film: Terence Hill sta dormendo nel suo camion e viene svegliato suo malgrado da Bud Spencer, e nella confusione del risveglio crede che abbiano bussato alla porta ed esclama: «Avanti!». Fino a quel momento, nel film si erano sentite sostanzialmente tre cose: il rombo dei motori, la folla che urla, e una canzone degli Oliver Onions che vi mettiamo qui avvertendovi che se ci cliccate sopra passerete la prossima settimana a canticchiarla (abbiamo una soluzione anche per questo, abbiate pazienza). È una sequenza che riassume alla perfezione sia il film che seguirà, sia l’intera carriera di Bud Spencer e Terence Hill – intesi non come attori separati ma come entità unica, una delle coppie migliori della storia del cinema –, e quello che impressiona di più è che è seguita da altri novanta minuti allo stesso livello.

