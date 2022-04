Una settimana fa, giorno più, giorno meno, abbiamo riportato una dichiarazione diche, commentando alcuni effetti speciali della sua ultima pellicola,, avrebbe ammesso una certa insoddisfazione verso la resa di alcune scene.

Nella sua dichiarazione, che trovate integralmente in questo articolo, diceva:

Alcuni effetti visivi fanno schifo in questo film, ci sono un paio di inquadrature che non mi hanno sodisfatto, ok?

Considerata la lunga promozione stampa di Ambulance, che deve ancora uscire nei cinema americani, è arrivata una nuova intervista a Michael Bay durante la quale il filmmaker ha potuto spiegare di essere stato frainteso.

Quando le sue parole vengono citate nel corso della chiacchierata, il regista si affretta a puntualizzare che:

È sbagliato, sbagliato, sbagliato, sbagliato, sbagliato, sbagliato, sbagliato. È stato tutto riportato in maniera esagerata. C’è molta poca computer grafica nella pellicola. Ci sono due inquadrature che non mi piacciono. Basta. Stiamo parlando di CG nel film. E se vuoi avere la verità, ci sono solo due inquadrature che non mi piacciono nel film.

Ambulance, la sinossi del film di Michael Bay

Nell’arco di una giornata sulle strade di Los Angeles, il corso di tre vite cambierà per sempre.

In questo thriller mozzafiato diretto e prodotto da Michael Bay, il decorato veterano Will Sharp (il vincitore dell’Emmy Yahya Abdul-Mateen II, “Candyman”, “Matrix Resurrections”), alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata – suo fratello adottivo Danny (il candidato all’Oscar® Jake Gyllenhaal, “Zodiac”, “Spider-Man: Far From Home”). Danny, criminale di lunga data e dal carattere carismatico, gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari: la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will non potrà che accettare l’offerta.

Quando, però, la loro fuga spettacolare va per il verso sbagliato, i due fratelli, in preda alla disperazione, sequestrano un’ambulanza con a bordo un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l’esperto paramedico Cam Thompson (Eiza González, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”, “Baby Driver – Il genio della fuga”). In un infinito inseguimento ad alta velocità, Will e Danny dovranno evitare tutte le forze dell’ordine messe in campo dalla città, mantenere in vita i loro ostaggi e cercare di non ammazzarsi a vicenda, il tutto mentre si danno alla fuga più folle a cui la città di Los Angeles abbia mai assistito.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

LEGGI – La recensione

Fonte: Comic Book