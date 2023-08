Dati trimestrali molto incoraggianti per AMC Entertainment: la più grande catena cinematografica al mondo sta infatti attraversando un ottimo momento che riflette l’andamento del box office del secondo trimestre dell’anno, superando le previsioni di Wall Street e tornando alla redditività.

Cresce del 16% rispetto al 2022 il fatturato, con 1.3 miliardi di dollari, mentre l’azionario ha segnato un utile (di 1 centesimo, ma comunque in crescita rispetto alle perdite dell’anno scorso). Le azioni della catena sono quindi cresciute del 4% nelle contrattazioni pre-mercato.

La notizia ancora più positiva è che il trimestre preso in considerazione si è concluso il 30 giugno, e non include quindi l’incredibile performance di Barbie al box-office globale, ma anche del successo di Oppenheimer. A fine luglio la compagnia aveva comunicato di aver raggiunto un nuovo record post-pandemico di ingressi al cinema, con ben 7.8 milioni di biglietti staccati nel corso del primo weekend di sfruttamento dei due film. AMC Entertainment possiede 950 cinema e 10.500 schermi in tutto il mondo (in Italia è proprietaria di UCI Cinemas), inoltre ha il maggior numero di cinema della catena IMAX, quindi l’ottimo andamento di Oppenheimer in questo circuito beneficia soprattutto l’azienda guidata da Adam Aron. Ma questi sono dettagli che verranno ulteriormente analizzati con le trimestrali del terzo trimestre.

Tornando al secondo trimestre, le presenze in sala sono aumentate del 12% su base annua, raggiungendo i 66,4 milioni di biglietti staccati. Attualmente AMC è impegnata nel ripagare il proprio debito, per il quale sta cercando di raccogliere anche altri capitali di equity.

Intanto, AMC Entertainment ha deciso di abbandonare il programma Sightline, secondo cui avrebbe applicato prezzi diversi a seconda del posto. Annunciato a febbraio, il programma non ha superato la fase di test.

Fonte: Deadline

