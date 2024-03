Taylor Swift: The Eras Tour

Nel corso della comunicazione dei dati trimestrali da parte di AMC Theatres, è emerso che due delle punte di diamante per la catena cinematografica per la fine dell’anno scorso sono state Taylor Swift e Beyoncé.

“Praticamente tutto il fatturato“, ha spiegato l’amministratore delegato Adam Aaron, è stato merito dei loro film evento intitolati Taylor Swift: The Eras Tour e Renaissance: A Film By Beyoncé.

“Si tratta di un risultato straordinario considerato che nessuno di questi due film era nel radar prima di metà anno e che si è trattato dei primi film distribuiti da AMC nei nostri 103 anni di storia“.

Ha poi aggiunto:

Le nostri lodi nei confronti di Taylor Swift e Beyoncé Knowles Carter non hanno limiti, perciò ringraziamo queste due artiste mondiali per essersi affidate alla collaborazione di AMC.

The Eras Tour ha incassato in tutto il mondo 261,6 milioni di dollari, mentre Renaissance 43,9 milioni.

AMC non ha ancora annunciato quale sarà il suo futuro distributivo, ma Aaron ha spiegato che a dispetto degli slittamenti che hanno influito sui primi mesi dell’anno, si aspetta che il botteghino ritorni in forma per il mese di marzo.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento e seguiteci su TikTok!

Fonte

Classifiche consigliate