Nella videointervista “A casa di Alò” con Francesco Alò Fabio e Damiano D’Innocenzo hanno fatto luce sui motivi dietro questa scelta:

Abbiamo dovuto interrompere la post-produzione per poter presentare il film ai selezionatori della Mostra; Alberto Barbera è stato molto gentile per averci aspettato fino all’ultimo, permettendoci di partecipare al Concorso. In questo modo però non abbiamo avuto tempo di fare prima un test screening; dalle proiezioni a Venezia, abbiamo così constatato che l’epilogo risultava un po’ criptico e il pubblico parlava solo di questo. Per noi era più importante che si concentrasse invece sull’esplorazione delle tematiche, per cui abbiamo cercato di renderlo più chiaro. Cerchiamo infatti di comunicare col maggior numero possibile di spettatori.

Aggiungiamo così una voce fuori campo, già presente in sceneggiatura e in un primo momento non inclusa, e facciamo due test screening, uno con la versione con la voice over, uno con quella senza. Attraverso un questionario riscontriamo un netto sbilanciamento dell’apprezzamento, che era molto maggiore da parte di chi aveva capito il finale e si concentrava sui temi della storia. Quindi abbiamo deciso di mantenere la voice over per la versione uscita nelle sale.