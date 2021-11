A Idris dissi: “Ascolta, quando ti punta la pistola alla testa, appoggiati alla pistola. Tra parentesi, questa è una pistola con la canna rigida, non c’è alcuna apertura. Non rischierei mai. Quando tiri il grilletto, c’è un contraccolpo, ma nessun proiettile“.

In una recente intervista con il Daily Mail per la promozione diha parlato della realizzazione dicon. Scott ha spiegato di aver voluto puntare al più alto realismo per la scena in cui il personaggio di Washington uccide il personaggio di Elba con un colpo di arma da fuoco:

Quando Washington sparò, Elba cadde a terra credendo di esser stato colpito:

Finì sul marciapiede dicendo: “Mi hanno sparato!“. Naturalmente non fu così, poi continuammo a girare come previsto.

Ecco la scena:

Se sul set di American Gangster tutto è andato a gonfie vele, purtroppo non sempre tutto va secondo i piani e in totale sicurezza, come dimostrano i recenti avvenimenti sul set di Rust, con Alec Baldwin, dove una persona ha perso la vita proprio a causa di un’arma da fuoco.

