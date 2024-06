In una recente intervista con Vulture, Alyson Hannigan, Michelle Flaherty in American Pie, ha raccontato di come abbia rischiato di non esserci nel sequel dell’iconica commedia adolescenziale.

A 25 anni dal film, infatti, la Hannigan ha raccontato che al momento della firma per il contratto del primo capitolo, non solo era inserita nella sezione per i compensi più bassi – parametro che aveva accettato visto il ruolo ridotto – ma che una clausola la obbligava a rimanere anche per il sequel alle stesse condizioni e con lo stesso compenso.

L’attrice ha dichiarato di avere a tutti i costi insistito per eliminare quella clausola, o non avrebbe accettato, rischiando però di non tornare per il seguito:

Quando ho visto la paga mi sono detta, okay, va bene. Alla fine si trattava di sette giorni di riprese per qualcosa che era più di un progetto nato per passione che per altro, ma poi mi sono accorta della clausola sul sequel. Mi sono fatta avanti e ho fatto presente che innanzitutto il compenso era il minimo sindacale più il 10% per il mio agente, e poi che non avrei firmato per nessun sequel. Non aveva assolutamente senso. Non volevo sembrare quella che fa la difficile, ma tutta la questione era davvero sciocca e senza senso. Alla fine hanno accettato di togliere quella clausola, cosa che mi è tornata molto utile a posteriori, quando mi hanno fatto firmare per il sequel. Devo dire che all’epoca non me la cavavo male, me ne sono uscita con alcune decisioni che si sono rivelate molto intelligenti.

