In una recente intervista con Vanity Fair, Chloë Sevigny ha raccontato della sua esperienza da giovane sul set di American Psycho, e di come sia stato in quanto attrice alle prime armi girare con Christian Bale, in piena modalità “metodo” per il film.

Sevigny ha ammesso che per lei, all’epoca, tutto il concetto di “metodo” era qualcosa di strano e lontano dal suo approccio, cosa che l’aveva portata a farsi molte domande sul collega durante le riprese del cult del 2000 e ad essere decisamente intimidita da Bale:

Cercavo in tutti i modi di capire e rispettare il suo approccio e processo di lavoro, il che per me era una vera sfida, di solito sono molto socievole e divertente e decisamente ridicola anche se non sembra. Quindi quando le persone si prendono troppo sul serio tendo a spegnermi e a chiudermi in me stessa, anche se questo non toglie che prendo molto sul serio il mio lavoro e adoro recitare.

Ricordo infatti che all’epoca avrei voluto solo un piccolo spiraglio, qualsiasi cosa che mi mettesse più a mio agio. Per me fu davvero difficile vederlo al lavoro, non che abbia mai pensato che non fosse bravo, anzi. Ero semplicemente confusa, mi chiedevo come mai fosse così poco socievole. Non avevo neanche idea di che cosa fosse il “metodo”. Non avevo avuto un’educazione e una formazione del genere a riguardo, anzi, il mio approccio era di fingere finché non risultava credibile. Ma per quanto riguarda tutto il discorso sul “metodo”, mi chiedevo cosa tipo di approccio fosse. Lo trovavo davvero intimidatorio.