L’amore non va in vacanza: la regista e Kate Winslet smentiscono le voci su un sequel

A dispetto delle voci di corridoio (partite dal Sun), nessun sequel è in programma per L’amore non va in vacanza, il film del 2006 diretto da Nancy Meyers con Kate Winslet, Cameron Diaz, Jack Black e Jude Law.

“Mi stanno arrivando così tanti messaggi” ha scritto la regista. “Mi dispiace, ma non è vero“.

Winslet ha smentito la cosa durante un’intervista con People magazine:

Ho letto qualcosa a riguardo, ma è la prima volta che ne sento parlare. Vi giuro che nessun agente o nessuna persona coinvolta nella realizzazione del primo film mi ha contattato. Con la mano sul cuore vi dico che è una novità per me.

Fonte: Variety