Amsterdam: Christian Bale racconta un aneddoto su una scena di canto con Taylor Swift

In una nuova intervista con l’Hollywood Reporter, Christian Bale ha raccontato un aneddoto dal set dii Amsterdam, il nuovo film di David O. Russell (Il lato positivo e American Hustle) che sarà nei cinema italiani il 27 ottobre.

L’attore ha infatti svelato di aver cantato in una scena con Taylor Swift, una delle maggiori cantanti pop al mondo:

È stata una bella sorpresa, non l’ho detto a nessuno fino a fatto compiuto. Sono andato da mia figlia e le ho detto: “Sai con chi ho cantato oggi? Taylor Swift“. Lei ha detto: “Aspetta, cosa? Ma perché?“.

Bale ha poi aggiunto:

La scena era molto divertente in realtà perché io e [John David Washington] c’eravamo esercitati tanto. Il regista ce l’aveva fatta provare tutto il giorno, ma poi capitava che dimenticassi le parole. Poi guardavo negli occhi J.D., lui ricambiava lo sguardo e poi se le dimenticava a sua volta. […] L’intonazione lasciava a desiderare, ma dicevamo: “Il sentimento c’è!”.

A quel punto il regista ha avanzato una proposta:

Tutto a un tratto David dice: “Che ne dite se Christian e J.D. se ne stanno zitti e lasciano fare a Taylor?“. Era come se avessimo soffocato la voce di un angelo per tutto il giorno con le nostre orribili voci cacofoniche. Fa davvero impressione quando hai qualcuno con una voce bella come la sua che ti canta accanto.