No Time To Die

Qualche ora fa,ha pubblicato una galleria di foto e di video che ci riportano sul set di No Time to Die, il Bond movie diretto da Cary Fukunaga arrivato nei cinema lo scorso autunno.

In No Time to Die, Ana de Armas veste i panni di Paloma, un’agente della CIA che aiuta Bond in un momento decisamente concitato della pellicola campione d’incassi. Nella galleria pubblicata dalla star su Instagram, e che trovate direttamente qua sotto, trovate degli scatti dal backstage del blockbuster e un video che testimonia la preparazione di una scena d’azione:

Recentemente, abbiamo ritrovato Ana de Armas insieme a Ben Affleck in Acque profonde, un “thriller erotico” diretto dal regista britannico Adrian Lyne (Proposta indecente, Infedele e Attrazione fatale). In questa pagina potete trovare la nostra recensione mentre in quest’altra trovate il trailer italiano.

Il Bond movie di Cary Fukunaga ha incassato ben 774 milioni di dollari nonostante la andemia. Come noto, la pellicola è l’ultima interpretata da Daniel Craig che ha vestito i panni della leggendaria spia nata dalla penna di Ian Fleming sin dalla release di Casiono Royale. Attualmente, la Mgm e la Eon non hanno ancora svelato né chi sarà a ereditare il personaggio né, tantomeno, quando avremo modo di rivederlo sul grande schermo.

