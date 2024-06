Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy (Anchorman: The Legend of Ron Burgundy) il film del 2004 diretto da Adam McKay e interpretato da Will Ferrell, Paul Rudd, Steve Carell e Christina Applegate celebra 20 anni.

Intervistato dal People Magazine a margine della premiere newyorkese di Cattivissimo Me 4, Will Ferrell si dice oggi orgogliosissimo dell’eredità di Anchorman:

Sono così orgoglioso dell’eredità del film. E penso che, all’epoca, non potessimo credere di avere davvero l’opportunità di realizzare un film così strano e bizzarro. Quindi sono davvero felice che sia rimasto nel zeitgeist per tutti questi anni.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: People

Classifiche consigliate