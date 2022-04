è pronto a prendersi una pausa dal mondo della recitazione. Dopoe adesso(una miniserie per FX), l’attore ha ammesso di aver bisogno di un po’ di respiro.

“Ho bisogno di riposare un po’” ha speigato Garfield, candidato all’Oscar per Tick, Tick … Boom!:

Devo riflettere e riconsiderare quello che voglio fare dopo, chi voglio essere e semplicemente limitarmi a essere una persona come le altre per un po’. Anche perché come sapete la stagione dei premi è sfiancante. […] Ho bisogno di essere ordinario per un po’.

L’attore di recente è stato al centro dei desideri dei fan che dopo l’uscita di No Way Home hanno avviato vere e proprie campagne per rivederlo nei panni di Peter Parker in The Amazing Spider-Man 3.

Al momento non è chiaro quanto durerà la pausa, ma è notizia di poche ore fa che l’altro impegno preso da Garfield – la serie Brideshead Revisited diretta da Luca Guadagnino – è stato accantonato.