Angela Lansbury è morta a 96 anni

Angela Lansbury è morta oggi a 96 anni nella sua casa di Los Angeles, a pochi giorni dal suo 97 esimo compleanno.

Si è spenta nel sonno una delle attrici più amate del cinema, della televisione e del teatro. A dare la notizia la sua famiglia:

I figli di Dame Angela Lansbury sono addolorati nell’annunciare che la loro madre è morta serenamente nel sonno nella sua casa di Los Angeles alle 1.30 del mattino oggi, 11 ottobre 2022, solo cinque giorni prima del suo 97 esimo compleanno. In aggiunta ai suoi tre figli Anthony, Deirdre e David, lascia tre nipoti, Peter Katherine e Ian, più cinque bisnipoti e suo fratello, il produttore Edgar Lansbury. È stata preceduta nella morte da Peter Shaw, con cui è stata sposata 53 anni. Una cerimonia privata per la famiglia si terrà in una data che verrà stabilita.

Angela Lansbury ha lavorato incessantemente nel mondo dello spettacolo per 75 anni. Negli ultimi anni della sua vita non ha smesso di calcare il palcoscenico: risale al 2019 una delle sue ultime partecipazioni teatrali, per una rappresentazione di L’importanza di chiamarsi Ernesto:

Ovviamente sono indimenticabili i suoi ruoli in film come Pomi d’ottone e manici di scopa, o nella serie tv cult La signora in giallo (Murder, she wrote), in cui interpretava Jessica Fletcher. Per questo ruolo ritirò anche un Telegatto nel 1999, dove incontrò la sua storica doppiatrice Alina Moradei:

Indimenticabile poi il suo ruolo ne La bella e la bestia, in cui cantò una delle canzoni Disney più amate, diventata un classico. Nel 2016, per celebrare i 25 anni del film, eseguì il brano dal vivo al Lincoln Center (all’epoca espresse anche una certa perplessità circa il remake live action):