In una recente intervista con The Guardian per la promozione del suo nuovo libro, Know Your Rights,ha parlato della sua difficile esperienza con

Dopo un incontro in una camera d’albergo che rappresentò “un abuso dei suoi diritti“, Jolie promise che non avrebbe mai più lavorato con lui e consigliò ad altre persone di fare lo stesso.

Quando le arrivò un’offerta per recitare in The Aviator, l’attrice mantenne la parola data:

Mi tenni alla larga e avvertii altre persone sul suo conto. Ricordo di aver detto a Jonny, il mio primo marito, di spargere la voce e dire agli altri ragazzi di non lasciar andare le donne da sole agli incontri con lui. Mi chiesero di fare The Aviator, ma rifiutai perché era coinvolto anche lui. Non mi associai o lavorai con lui mai più.

Nella stessa intervista l’attrice ha ammesso che fu dura quando il suo ex-marito Brad Pitt decise invece di accettare ruoli in Bastardi senza gloria e Cogan – Killing Them Softly, entrambi prodotti dalla Weinstein Company.