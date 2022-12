Angelo Badalamenti è morto, David Lynch: “Oggi, niente musica”

Angelo Badalementi è morto domenica 11 dicembre: il grande compositore, creatore di alcune delle musiche più note della storia del cinema e della televisione, si è spento nella sua casa in New Jersey a 85 anni.

La notizia è stata diffusa dai suoi famigliari, e anche David Lynch l’ha menzionata nel suo iconico report quotidiano sul meteo su YouTube. “Oggi, niente musica,” ha commentato mentre leggeva le previsioni del tempo:

Badalamenti ha scritto la colonna sonora di Twin Peaks, con l’indimenticabile Tema di Laura, oltre alle colonne sonore di capolavori di Lynch come Velluto Blu, Mulholland Drive, Cuore selvaggio, Strade Perdute e Una storia vera. Ha anche scritto le musiche di film come Nightmare 3, Cortesie per gli ospiti, The Beach, Cabin Fever. Inoltre ha collaborato con artisti come Nina Simone, Shirley Bassey, David Bowie, Paul McCartney, Liza Minnelli.

La collaborazione con Lynch iniziò nel 1986, quando il regista lo assunse come vocal coach per Isabella Rossellini in Velluto Blu. Il compositore finì per scrivere le musiche per il film, oltre alla canzone Mysteries of Love assieme al regista, e comparve al pianoforte in una scena.