Anne Hathaway sull’odio ricevuto per Les Miserables: “Spero che le persone imparino ad amare”

Durante il suo discorso all’ELLE’s 29th annual Women in Hollywood, Anne Hathaway ha parlato della montagna di odio con cui ha dovuto fare i conti dopo la vittoria dell’Oscar per Le Miserables, un periodo che raggiunse il suo picco con quello che è stato definito Hathahate.

L’attrice ha fatto molta difficoltà a gestire tutta quell’aggressività:

Dieci anni fa ho avuto l’occasione di osservare il linguaggio dell’odio da una nuova prospettiva. Chiarisco, si tratta un linguaggio che mi porto dietro da quando avevo 7 anni. Quando il dolore che ti sei sempre inflitta da sola viene improvvisamente in qualche modo amplificato dalla piena violenza di internet non è semplice.

Ho capito allora che non avevo alcun desiderio di avere qualcosa a che fare con questo tipo di energia. Non avrei più trovato artistico quell’ambiente, non avrei più dedicato il mio tempo a quel mondo, né lo avrei temuto. Non avrei più parlato il suo linguaggio per alcun motivo, né in presenza di qualcuno né da sola.

C’è una differenza tra esistenza e atteggiamento. Puoi giudicare l’atteggiamento di qualcuno, puoi perdonarlo o meno, ma non hai il diritto di giudicare – figuriamoci odiare – qualcuno solo per il fatto di esistere. E se lo fai, non hai capito nulla. […] Spero che queste persone si diano la possibilità di imparare ad amare.