Anne Heche: il corpo dei vigili del fuoco di Los Angeles condivide nuovi dettagli sul decesso

È trascorso circa un mese dal terribile incidente che ha condotto al decesso di Anne Heche dopo che l’attrice si è schiantata con il suo autoveicolo contro una casa di Los Angeles rimanendo avvolta dalle fiamme.

Da alcuni nuovi documenti trapelati online apprendiamo che l’attrice è rimasta nell’auto per ben 45 minuti prima di ricevere soccorso. Secondo il corpo dei vigili del fuoco di Los Angeles, come scoperto da NBC4, i vigili del fuoco sono stati impossibilitare ad accedere all’auto in cui Heche era rimasta intrappolata per più di 20 minuti. Una volta sulla scena, ci sono voluti altri 20 minuti per rimuovere l’auto dall’edificio in fiamme per salvare l’attrice.

“Posso dire che la persona nel veicolo non era al posto di guida, ma a terra dal lato del passeggero” ha commentato il vicecapo Fields.

Al momento non sono ancora arrivati risultati dopo l’avvio delle indagini per determinare se l’incidente automobilistico sia stato causato dall’utilizzo di sostanze stupefacenti.