Ant-Man and the Wasp: Quantumania, anche Kang nel primo poster

Sembra proprio che Ant-Man and the Wasp: Quantumania, atteso cinecomic Marvel di Peyton Reed, sarà tra i protagonisti del San Diego Comic-Con.

Andy Park ha infatti condiviso la prima locandina illustrata del film, che potete ammirare qui di seguito:

Primo sguardo ufficiale ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania!!! Questo è il poster che ho illustrato per i Marvel Studios in occasione del San Diego Comic Con 2022! Sono così onorato di aver lavorato per Peyton Reed a così tanti film e con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e per la prima volta con la Cassie Lang di Kathryn Newton e Jonathan Majors nei panni di un personaggio di nome KANG!!! Questo film sarà pazzesco!!!