In The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe si parla anche del ruolo di Odino

Come svelato nel volume, l’attore stava pensando di ritirarsi dalle scene:

Sebbene Hopkins avesse acconsentito a recitare nel film dopo aver letto la sceneggiatura, a quel punto nella sua carriera l’attore premio Oscar stava considerando seriamente il ritiro. Hopkins ha citato Branagh come il motivo per cui non l’ha fatto. “Ken Branagh mi ha dato pane per i denti” ha ammesso l’attore. “Stavo per rinunciare a tutto, davvero, ma lui non me l’ha permesso. Lavorare con Ken ha apportato un’ondata di energia nella mia vita. Ha quella qualità così contagiosa in tutta la troupe, il suo entusiasmo, il suo atteggiamento è così positivo che trae il meglio da tutti”.

Quanto al futuro dell’attore, ricordiamo che secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Anthony Hopkins sarebbe entrato a far parte del di The Son, nuovo film diretto da Florian Zeller, regista con cui l’attore ha già lavorato in The Father – Nulla è come sembra.

