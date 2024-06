Anthony Michael Hall (56 anni) ha esordito a 15 anni in National Lampoon’s Vacation, per poi recitare l’anno seguente nella commedia romantica Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare.

Ospite del programma televisivo The View (via People), all’attore è stato fatto notare che, pur avendo iniziato molto giovane a recitare, non è finito nella spirale distruttiva in cui purtroppo cadono molti attori-bambini.

Hall ha risposto che vivere a New York con una “tosta madre irlandese-italiana cattolica” lo ha aiutato a restare “con i piedi per terra”.

Grazie a Dio avevo quelle fondamenta composte dalla mia fede e dalla mia famiglia.

Più volte l’attore di Breakfast Club in passato ha detto di trovare strana la fama e, in un’intervista del 2021, ha paragonato la celebrità a un film dell’orrore, in cui tutti ti fissano e non sai cosa pensano. Ancora, ha affermato che essere riconosciuto in pubblico per lui è sempre una sfida.

