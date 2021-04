Secondo quanto riportato da Deadline il regista(I Magnifici Sette, The Equalizer) si occuperà della regia e della produzione di un nuovo adattamento di(La gatta sul tetto che scotta).

Il lungometraggio avrà un cast all-black e sarà basato sulla versione teatrale di Broadway messa in scena nel 2008, versione a sua volta tratta dal dramma teatrale scritto da Tennessee Williams.

Anche i produttori di Broadway Stephen C. Byrd e Alia Jones-Harvey sono coinvolti nel progetto. Il regista produrrà il film attraverso la Fuqua Films insieme a Byrd e Jones-Harvey della Row Productions.

Ricordiamo che l’opera è già diventata un lungometraggio diretto da Richard Brooks e arrivato nelle sale nel 1958.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del film del 1958:

Brick Pollitt è un ex giocatore di football. Durante una visita ai suoi genitori si frattura una gamba. Quindi trascorre la convalescenza sul divano della casa dei suoi genitori, bevendo e resistendo ai tentativi di seduzione di sua moglie Maggie, “La gatta”. Brick e Maggie stanno attraversando un periodo di profonda crisi, in più lui è scosso in seguito al suicidio del suo miglior amico, Skipper, ed è turbato per la diagnosi di cancro fatta a suo padre, “Big Daddy”. Mentre Maggie cerca di far riconciliare Brick con Big Daddy, il fratello Cooper e la cognata, totalmente disinteressati ai problemi di salute del vecchio, stanno già complottando su come prendersi la parte più grande di eredità, peggiorando così i rapporti all’interno della famiglia.