Secondo quanto riportato da Variety (Sin City – Una donna per cui uccidere, Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno),(Sons of Anarchy) sarebbero entrati a far parte del cast di, nuovo action movie diretto da Jon Keeyes.

Basato su una sceneggiatura di Matthew Rogers (The Survivalist), l’opera segue la storia di un assassino freelance (King), nome in codice “Banshee”, a cui viene tesa un’imboscata da Anthony Greene (Flanagan), un potente mercenario che ha ucciso suo padre e che ora cerca di ottenere una taglia su Caleb (Banderas), il suo ex agente segreto e mentore. Caleb si è opportunamente nascosto nei cinque anni precedenti, e ora Banshee dovrà trovarlo e proteggerlo prima che Greene e il suo esercito di sicari lo trovi per uccidere.

Tra i produttori del film troviamo Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman attraverso la Yale Productions insieme allo stesso Jon Keeyes con la Highland Myst e Shaun Sanghani.

Recentemente abbiamo visto Banderas in titoli come Come ti ammazzo il bodyguard 2, Dolittle, Panama Papers, Dolor y Gloria, La vita in un attimo e in Competencia oficial, film presentato in concorso al Festival di Venezia.

