Dopo quasi cinque mesi di trattative, Apple ha chiuso un accordo di acquisizione per il nuovo film sulla Formula 1 con Brad Pitt diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick.

La pellicola segnerà una “rimpatriata” per il regista visto che tornerà a collaborare con lo sceneggiatore Ehren Kruger e i produttori di Top Gun: Maverick Jerry Bruckheimer e Chad Oman della Jerry Bruckheimer Films, in questi giorni impegnati a godersi la concreta possibilità che il film con Tom Cruise raggiunga il miliardo di incasso nel mondo.

L’accordo chiave siglato tra Apple e i produttori ha una componente di distribuzione cinematografica di non poco conto. Piuttosto che la solita distribuzione limitata in contemporanea streaming, il film è destinato ad avere un’esclusiva cinematografica mondiale di almeno 30 giorni (fonti sostengono che il numero possa arrivare a coprire i 60 giorni) prima di approdare sulla piattaforma di Apple TV+. Ovviamente servirà un distributore, ma al momento non è chiaro quando entrerà in gioco, se prima della produzione o addirittura dopo la fine delle riprese.

La compagnia, ricordiamo, ha già distribuito film al cinema come il film d’animazione Wolfwalkers – Il popolo dei lupi (con una finestra di 30 giorni) e Macbeth (con 21 giorni di esclusiva). Si trattava, però, di uscite tecniche per prodotti destinati alle stagioni dei premi, mentre in questo caso si tratterebbe di un film che la produzione vorrebbe si rivelasse un Top Gun: Maverick 2.0.

Un altro passaggio chiave del contratto siglato prevede che Apple e i produttori dividano gli introiti dello sfruttamento cinematografico a 50/50. L’accordo unico, in sostanza, prevede che la squadra creativa incassi in tre modi: commissioni anticipate, costi di acquisizione e percentuali sugli incassi. Stando alle fonti del giornale, Kosinski, che sarà anche produttore, e Bruckheimer riceveranno compensi a sette zeri, mentre Pitt e la sua casa di produzione potrebbero arrivare a una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di dollari.

Il progetto, ricordiamo, è stato presentato a dicembre dalla CAA a diverse major e streamer in occasione di una presentazione di 30 minuti che ha fatto gola a molti. In prima linea per acquisire il progetto ci sono stati così Apple, Netflix, Amazon e MGM, ma alla fine è stata Apple a scendere in campo con la proposta più vantaggiosa e una presenza cinematografica inedita fino ad oggi e che potrebbe essere presa a modello per il futuro.

Nel film Brad Pitt interpreterà un pilota che torna in gioco per fare da mentore a un giovane ricco di speranze e desideroso di gloria.

Pitt e Kosinski avevano già provato a realizzare un film sulle auto da corsa intitolato Go Like Hell, in cui l’attore avrebbe interpretato Carroll Shelby. La storia di Shelby è stata poi raccontata in Le Mans ’66 – La grande sfida, con Matt Damon nei panni Shelby e Christian Bale in quelli di Ken Miles.

