Con 200 milioni di dollari di budget – di cui una larga parte spesa per i pagamenti anticipati all’importante cast – e un incasso di soli 96 milioni, Argylle è stato un pesante flop per Matthew Vaughn e la Apple che ha prodotto la pellicola la cui distribuzione theatrical era poi stata affidata alla Universal. Un flop che è valso al filmmaker anche le peggiori recensioni mai ricevute nel corso della sua carriera.

Argylle ha poi avuto una seconda vita una volta approdato in streaming su Apple TV+ ed è proprio di questo – e di come abbia incassato le pesanti critiche negative – che ha discusso Matthew Vaughn in una chiacchierata con Empire.

Stiamo andando molto bene in streaming. Alla gente sta piacendo. Non c’è niente che mi renderebbe più felice che farne un altro. Sto ricevendo messaggi che dicono: “Wow, quelle recensioni erano dure!”. Più riusciamo a convincere le persone a guardare Argylle, più possibilità ci sono che ne facciamo un altro. Mi piacerebbe, l’abbiamo già pianificato.

Poi in merito alle recensioni aggiunge:

Ho abbassato la guardia con Argylle. Avevamo fatto delle proiezioni di prova che erano andate benissimo. La premiere è stata una serata davvero divertente, è stato come tornare ai giorni di Snatch (da lui prodotto, ndr.) dove c’era tanta eccitazione. È un film divertente e piacevole, o almeno pensavo che fosse un film divertente e piacevole. Non abbiamo di sicuro fatto Quarto potere, ma che ca**o, poi sono uscite le recensioni e ho pensato: “Ma abbiamo forse offeso qualcuno?”. Erano al vetriolo. Non sto dicendo che il film sia perfetto in alcun modo, ma non pensavo che fosse offensivo. Questo mi ha colto di sorpresa.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Empire

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate