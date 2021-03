Secondo quanto riportato da Variety il regista Ariel Vromen (The Iceman) sarebbe stato ingaggiato per dirigere un film ambientato durante la Rivolta di Los Angeles avvenuta nel 1992.

L’opera sarà ambientata durante la prima notte degli storici disordini avvenuti a Los Angeles nel ’92 e seguirà la storia di un custode che decide di portare al lavoro suo figlio e finiscono per ritrovarsi nel bel mezzo di una rapina andata male.

L’idea è quella di poter far arrivare nelle sale il film nel 2022, in occasione del 30° anniversario dai terribili avvenimenti che hanno scosso per quasi una settimana la città californiana.

Maurice Fadida della Kodiak Pictures produrrà il progetto insieme allo stesso Vromen. Anche Adam Kolbrenner e Penn produrranno il film insieme ad Andreas Rommel.

Come riportato da Wikipedia: La rivolta di Los Angeles (citata nelle fonti in lingua inglese come 1992 Los Angeles Riots o anche Rodney King Uprising, cioè “sommossa di Rodney King”), è il nome dato a una serie di sommosse a sfondo razziale scoppiata nella città di Los Angeles il 29 aprile 1992 e cessata il 4 maggio dello stesso anno. I disordini iniziarono a South Central Los Angeles il 29 aprile, dopo l’assoluzione di quattro agenti del Dipartimento di polizia di Los Angeles (LAPD) per l’uso eccessivo della forza nell’arresto e nel pestaggio di Rodney King, che era stato registrato e ampiamente visto nelle trasmissioni televisive.

Le rivolte successivamente si diffusero in tutta l’area metropolitana di Los Angeles, con migliaia di persone in rivolta per un periodo di sei giorni dopo l’annuncio del verdetto. Durante i disordini si verificarono saccheggi, aggressioni, incendi dolosi e omicidi, e le stime dei danni alle proprietà superarono il miliardo di dollari. Con la polizia locale sopraffatta nel controllare la situazione, l’allora governatore della California Pete Wilson schierò la Guardia Nazionale californiana, e il presidente George H. W. Bush inviò la 7th Infantry Division e la 1st Marine Division.

Con lo schieramento dei militari, l’ordine fu ristabilito in tutta la città, ma durante i disordini furono uccise 63 persone, vi furono 2.383 feriti e più di 12.000 arresti. Il capo della polizia Daryl Gates, che aveva già annunciato le sue dimissioni durante le sommosse, fu accusato della maggior parte degli incidenti.

