In una recente intervista con The Guardian ha parlato dicon Bruce Willis, ammettendo di avere un certo rimpianto.

Ecco il ricordo dell’attore:

Mi offrirono la parte più grande di un astronauta, ma stavo per iniziare a girare Divorcing Jack – La notte di Starkey e i miei agenti americani non capivano perché non volessi rinunciare a quel film per recitare accanto a Bruce Willis.

Alla fine ebbi un ruolo di consolazione e fui costretto a stare sul set accanto a Bruce Willis circondato da astronauti pensando: “Potevo essere uno di quelli”.