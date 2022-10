Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse: James Gray spiega perché vorrebbe un sequel

Dopo il debutto al Festival di Cannes è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella Città il nuovo film di James Gray, intitolato Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse, che verrà poi distribuito solo al cinema da Universal Pictures.

Si tratta di un film in parte biografico firmato da James Gray visto che alcuni eventi sono ispirati alla sua vita e in effetti in un occasione di un’intervista con IndieWire ha spiegato che vorrebbe dedicare il sequel a sua madre, interpretata da Anne Hathaway, che in vita scoprì di avere un cancro al cervello.

In Armageddon Time c’è solo una strizzata d’occhio alla cosa, ma il regista vorrebbe avere un film intero. Non ha ancora scritto la sceneggiatura, ma la speranza è di riunire lo stesso cast:

La storia proseguirebbe in modi in aspettati, perché alla fine mio padre raggiunse un po’ di successo economico, ma si sarebbe ritrovato tutto confiscato dal governo a causa di problemi legali. Nello stesso periodo mia madre scoprì che stava morendo, perciò mi concentrerei su quel periodo.

Convincere Hathaway non sarà così difficile visto che l’attrice in un’intervista con Indiewire ha ammesso di aver fatto tesoro della sua collaborazione con Gray: