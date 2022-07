Armie Hammer venditore di multiproprietà alle isole Cayman dopo un periodo di riabilitazione

Di recente abbiamo riportato la smentita di alcune voci di corridoio sul nuovo impiego di Armie Hammer dopo che alcuni mesi fa era stato travolto da una serie di scandali, finendo per essere anche indagato per stupro dalla polizia di Los Angeles.

Le voci volevano che Hammer fosse diventato un concierge in un albergo alle Isole Cayman, ma la notizia era stata smentita sia dall’hotel che dagli agenti dell’attore. Poco dopo l’attore era stato avvistato con una sorta di uniforme proprio in quello stesso albergo, così Variety ha chiesto chiarimenti.

A quanto pare, infatti, Hammer starebbe effettivamente lavorando nell’albergo, ma come venditore di multiproprietà. “La verità è che è al verde e sta cercando di guadagnare per sostenere la famiglia” ha dichiarato una fonte del giornale. Prima di lavorare in quella posizione nell’albergo, sostiene la fonte, Hammer ha prima fatto da amministratore di un complesso residenziale nelle Isole in modo da stare vicino ai suoi figli, che vivono con la sua ex-moglie.

L’attore ha aperto questa nuova fase della sua vita dopo un periodo trascorso in una clinica di riabilitazione.

Armie Hammer is revealed to be working as a timeshare salesman in the Cayman Islands after denying he's a resort 'concierge' https://t.co/P9h02RwshW pic.twitter.com/CqAPk5ozdK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 9, 2022

Sul caso Armie Hammer non sono arrivati ulteriori aggiornamenti, ma quel che è certo è che intanto l’attore è stato abbandonato dalla sua agenzia WME e licenziato da Shotgun Wedding con Jennifer Lopez, dal thriller Billion Dollar Spay, dallo spettacolo di Broadway The Minutes, dalla serie Paramount The Offer.