è stato sostituito nel cast di, la nuova commedia di Taika Waititi sul calcio.

Deadline riporta infatti che la star di Chiamami col tuo nome, caduta in disgrazia a causa di uno scandalo, è stata rimpiazzata dal comico Will Arnett, che interpreterà il suo ruolo, ovvero quello di un dirigente della Football Federation American Samoa. Si trattava di un ruolo minore, quasi un cameo, che invece ora con il coinvolgimento di Arnett verrà ampliato.

Next Goal Wins è l’adattamento cinematografico del documentario britannico a tema calcistico datato 2014 e diretto da Mike Brett e Steve Jamison, e racconta la storia vera della squadra di calcio delle Samoa Americane, un gruppo di isole del pacifico che rappresentano un territorio non incorporato degli Stati Uniti. Considerata una delle peggiori squadre di calcio al mondo (ai mondiali 2002 perse 31-0 contro l’Australia), ai mondiali del 2014 puntò a qualificarsi per redimere la propria nomea, e ingaggiò un ex giocatore di calcio e allenatore di nome Thomas Rongen (Michael Fassbender). Nel cast del film anche Elisabeth Moss e Oscar Knightley, oltre a Kaimana nel ruolo di Jaiyah Saelua, prima persona non binaria a giocare ai mondiali di calcio maschili della FIFA (si identifica come “fa’afafine”, un termine samoano per un terzo genere).

Secondo quanto rivela Deadline, Waititi ha realizzato delle riprese aggiuntive del film e all’epoca Hammer non era disponibile, quindi è stato sostituito. L’idea perciò è che il ruolo sia stato modificato prima dello scandalo che ha coinvolto Hammer, anche perché le riprese principali si sono svolte nel 2019. Ricordiamo che recentemente Hammer è stato quasi totalmente rimosso dal trailer di Assassinio sul Nilo, e che è stato anche rimosso dal cast di Billion Dollar Spy.