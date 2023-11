Ospite del The Graham Norton Show, Arnold Schwarzenegger, noto attore di origine austriaca, ha raccontato un aneddoto risalente ai suoi primi tempi a Hollywood. Ecco le sue parole:

Ho avuto un coach di inglese, uno di recitazione, uno di dizione e uno per la rimozione dell’accento, che da allora è deceduto, ma in ogni caso dovevo farmi ridare i soldi. Il punto è che ci ho lavorato. Ricordo che mi diceva: “Dici sempre s-ree. E ‘three’ con T-H”. Allora mi fece dire: “Three thousand three hundred and thirty-three and one-third” , con la T-H e non con la S.