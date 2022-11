Arnold Schwarzenegger conferma di aver ingannato Sylvester Stallone per fargli prendere parte a “Fermati, o mamma spara”

In una recente intervista con THR, Arnold Schwarzenegger ha confermato di aver ingannato Sylvester Stallone per fargli accettare il ruolo di protagonista in Fermati, o mamma spara (LEGGI LO SPECIALE).

Nel film, uscito nel 1992 e rivelatosi un insuccesso di pubblica e critica, Stallone interpreta il sergente Joseph Bomowski, un poliziotto che collabora con sua madre per risolvere un omicidio.

In precedenza, l’attore aveva rivelato di aver inizialmente accettato la parte perché aveva sentito che Schwarzenegger era interessato. Ora, quest’ultimo ha ammesso di aver incastrato il collega in quella circostanza:

È vero al 100%. A quei tempi facevamo ogni tipo di pazzia per portare avanti la nostra rivalità. Per fortuna nostra e di tutti gli altri, oggi facciamo il tifo l’uno per l’altro. Grazie a Dio, perché non abbiamo certo bisogno di un altro Fermati, o mamma spara.

Ricordiamo infatti che, dopo essere state due star dell’action in aperta competizione tra gli anni ’80 e ’90, Schwarzenegger e Stallone hanno recentemente lavorato insieme nei tre capitoli de I mercenari e nel primo Escape Plan, uscito nel 2013.

FONTE: THR