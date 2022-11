Arnold Schwarzenegger e Ralf Moeller in un particolare spot ASMR per BMW

Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek sono comparsi in uno spot del Super Bowl per BMW in cui l’attore ha vestito i panni di Zeus. Ora l’ex governatore della California ha ottenuto anche un particolare peluche legato in qualche modo al Padre degli Dei.

Schwarzenegger è infatti comparso insieme all’attore tedesco Ralf Moeller in uno spot BMW in cui i due hanno fatto un unboxing ASMR di un piccolo peluche di Pegaso, sempre per BMW.

Potete vedere lo spot qua sotto:

