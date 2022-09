Ash: Tessa Thompson e Joseph Gordon-Levitt protagonisti del thriller fantascientifico prodotto da Neill Blomkamp

Secondo quanto riportato da The Wrap, Tessa Thompson (Thor: Love and Thunder) e Joseph Gordon-Levitt (Il processo ai Chicago 7) saranno i protagonisti di Ash, thriller fantascientifico diretto dal filmmaker e musicista Steven Ellison, meglio conosciuto come Flying Lotus, e prodotto da Neill Blomkamp (District 9)

Scritto da Jonni Remmler, il film segue un’astronauta (Thompson) che si sveglia sul lontano pianeta su cui è di stanza e scopre che il resto del suo equipaggio è stato brutalmente assassinato. Dopo che un altro astronauta (Gordon-Levitt) viene a salvarla, i due iniziano a indagare sull’accaduto, mettendo in moto una serie di eventi terrificanti che li porterà a chiedersi se possono davvero fidarsi l’uno dell’altro.

Flying Lotus comporrà anche la colonna sonora originale, mentre la produzione è affidata a XYZ Films e GFC Films. “È un sogno che si avvera collaborare con alcuni degli attori più talentuosi in circolazione“, ha dichiarato il regista in un comunicato. In precedenza, l’artista vincitore di un Grammy ha scritto e diretto il film del 2017 Kuso e ha scritto il soggetto della serie Netflix Yasuke.

“Non potremmo essere più felici che Tessa e Joseph siano i protagonisti di questo film, sono entrambi attori incredibilmente talentuosi e dotati“, hanno aggiunto il capo della GFC Matthew Metcalfe e il partner della XYZ Films Nate Bolotin. “Con Steve al timone, questo sarà un film davvero visionario e non potremmo essere più entusiasti di portare il progetto in produzione nel 2023“.

Cosa ne pensate del film Ash con Tessa Thompson e Joseph Gordon-Levitt? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline