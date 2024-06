Durante un dibattito con Eric Schmidt per il Berggruen Institute, Ashton Kutcher ha parlato dell’intelligenza artificiale e ha ammesso di aver provato la versione beta di Sora, la tecnologia rivoluzionaria di OpenAI che permette la creazione di video iper realistici partendo da semplici comandi testuali.

“Sto giocando un po’ con Sora, […] ho la versione Beta ed è pazzesca” ha commentato l’attore. “È fatta benissimo e ti permette di creare video di 10-15 secondi molto realistici. Fa ancora errori, non capisce bene la fisica, ma se la si confronta con la tecnologia che c’era fino a un anno fa, sono stati fatti passi da gigante. Oserei dire che genera scene che potrebbero essere usate senza problemi in un grosso film o una serie televisiva“.

Ha poi fatto l’esempio delle inquadrature di esterni:

Perché andare su un set a girare un’inquadratura esterna di una casa per una serie televisiva quando potresti crearla a 100 dollari? Andare su un set vero costerebbe migliaia di dollari. Per una scena in cui salto da un edificio, non serve uno stuntman, lo si può fare in digitale.

L’attore ha raccontato di aver realizzato un piccolo corto su Sora con un maratoneta che corre nel deserto e viene inseguito da una tempesta di sabbia:

Non ho dovuto ingaggiare una squadra di tecnici di effetti visivi. Ci ho messo cinque minuti per realizzarla e il risultato è stato realistico. Se pensiamo ai passi che saranno fatti, si potranno girare interi film. Ti basta avere l’idea di un film, fai scrivere [all’IA] la sceneggiatura, inserisci la sceneggiatura nel generatore video e hai un film come risultato.

Secondo Kutcher, Sora migliorerà la qualità dei film di Hollywood:

Invece di guardare un film creato da qualcuno, potrò vedere un film che io stesso ho realizzato. Succederà che ci saranno più contenuti che persone per guardarli. […] Perciò l’asticella dovrà essere molto alta, dopo tutto, che senso ha guardare il tuo film quando posso guardarmi il mio?

Le dichiarazioni dell’attore sono state aspramente criticate nel corso delle ultime ore da maestranze, tecnici e persone del settore, come Caitie Delaney, ex sceneggiatrice di Rick and Morty. “È da sfigati cannibalizzare la tua industria perché hai interpretato Steve Jobs in un film di bassa lega e ora ti senti un genio della tecnologia” ha scritto su Twitter. “Quando togli il tocco umano da un prodotto creativo perdi l’umanità e ti ritrovi un guscio vuoto, stupido e inutile. La televisione avrebbe la valenza artistica di sapone per i piatti“.

“Immaginate di trovarvi nei panni di Ashton Kutcher che deve mettere piede su un set, dopo aver inneggiato a far perdere il lavoro a tutta la troupe e a farla morire di fame, cazz*” ha aggiunto lo sceneggiatore J. Filiatraut. “Mossa coraggiosa, amico mio”.

“Si potrebbe probabilmente realizzare un film con Ashton Kutcher con Sora, ma non sarebbe un bel film” ha invece commentato lo sceneggiatore e comico Sean O’Connor.

