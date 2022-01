Come prannunciavamo qualche giorno fa arriverà ad Arcadia Cinema di Melzo in un formato davvero speciale: verrà infatti proiettato in pellicola 70MM nella gigantesca Sala Energia, e noi di BadTaste.it il 10 febbraio saremo lì a celebrare la magia del cinema con una proiezione evento!

Le prevendite aprono ufficialmemente oggi, martedì 1 febbraio. Il film di Kenneth Branagh verrà proposto in Sala Energia nel formato pellicola 70MM in cui è stato girato: la maggior parte degli spettacoli saranno in italiano, ma come da tradizione sabato 12 febbraio sarà disponibile in versione originale sottotitolata alle ore 15:00.

Per quanto riguarda la proiezione evento, si terrà il 10 febbraio alle ore 21:00 (nella sala accanto verrà proposto, in digitale, in versione originale sottotitolata). La serata sarà ricca di sorprese: a tutti i partecipanti verrà infatti consegnato un poster speciale commemorativo, saranno presenti anche dei figuranti a tema e come sempre alla fine della proiezione registreremo le reaction del pubblico che poi monteremo in un video.

Potete preacquistare i vostri biglietti ai link sottostanti!

Basato sul romanzo del 1937 di Agatha Christie, Assassinio sul Nilo arriverà il 10 febbraio nelle sale italiane, mentre negli Stati Uniti approderà al cinema a partire dal giorno successivo.

Quanto attendete l’arrivo in sala di questa nuova pellicola diretta e interpretata da Kenneth Branagh e cosa ne pensate della proiezione evento? Ci sarete? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo.