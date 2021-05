non ha parlato solo di Joss Whedon nella sua intervista col magazine israeliano Mako (via CB.com ).

È stata toccata anche un’altra questione alquanto scottante: quella del destino di Armie Hammer e di Assassinio sul Nilo. Se ben ricordate, la Disney ha piazzato al prossimo febbraio la pellicola diretta e interpretata da Kenneth Brangh che vede nel cast, fra gli altri, proprio Gal Gadot e Armie Hammer. Il motivo è ben noto: le problematiche che hanno visto coinvolto il co-protagonista di Chiamami col tuo nome.

L’attore, lo ricordiamo, è stato travolto da una serie di scandali, ed è anche indagato per stupro dalla polizia di Los Angeles, tanto che la sua agenda lavorativa si è sostanzialmente svuotata. Per la Disney, che ha “ereditato” dalla 20Th Century Fox Assassinio sul Nilo, il film, a prescindere da quanto dovremmo attendere per vederlo, potrebbe diventare una bomba a orologeria in quanto a “bad publicity” (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Nella chiacchierata fatta col magazine, Gal Gadot ha così commentato la vicenda:

È una vicenda complessa. Se la verità è che ha fatto quelle cose non importa, perché una persona deve pagare il prezzo delle sue azioni e assumersi le proprie responsabilità. Non so cosa accadrà.

La Disney non ha ancora comunicato se il film sarà distribuito al cinema o solo in streaming su Disney+ per evitare la cassa di risonanza mediatica della distribuzione theatrical.

La produzione, partita a ottobre 2019, ha fatto uso dei teatri di posa dei Longcross Studios nella periferia di Londra e poi anche degli esterni in Egitto. Kenneth Branagh è tornato in cabina di regia e anche davanti alla macchina da presa nei panni di Poirot su una sceneggiatura di Michael Green.

Tra i produttori figurano Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Kenneth Branagh, Kevin Walsh e Judy Hofflund.

La pellicola seguirà le vicende di Hercule Poirot, alle prese questa volta con il misterioso omicidio di una giovane ereditiera in crociera in Egitto.

