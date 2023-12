Il cantante dei Pulp, Jarvis Cocker, collabora con Wes Anderson dal 2009, da quando ha prestato la voce per Fantastic Mr Fox. Nell’ultimo film del regista, Asteroid City, Cocker non solo ha scritto due canzoni, ma interpreta anche un musicista country.

Racconta il cantante:

Quando ero un bambino mi piaceva vestirmi da cowboy e andare in giro con mia mamma quando faceva shopping dicendo cose come: “Mani in alto!” Quindi ero molto contento di interpretare un cowboy in un film.