Attack The Block 2: John Boyega sul contesto che esplorerà il film

Molte cose sono cambiate dal contesto sociale in cui era ambientato il primo film di Attack the Block, il cult sci-fi uscito nel 2011 in sala.

Intervistato da Deadline l’attore John Boyega ha offerto dei nuovi aggiornamenti sul plot del sequel:

Siamo tornati a osservare i luoghi in cui abbiamo girato il primo film [Southwark e Walworth nel su di London] – un tempo zone poco raccomandabili – e abbiamo scoperto che ora ci sono appartamenti di lusso e Starbucks. C’è un intero mondo che stiamo per esplorare con una nuova interpretazione di quell’universo, rivisitando quei personaggi.

Il film originale era incentrato sulle vicende di una gang di teenager che si trova a difendere il proprio quartiere da un’invasione aliena nel sud di Londra, durante la Guy Fawkes Night. Nel cast c’erano anche Jodie Whittaker, Alex Esmail, Franz Drameh, Leeon Jones, Simon Howard, Luke Treadaway, Jumayn Hunter e Nick Frost.

Uscito nel 2011, il film è valso una nomination al BAFTA per Cornish, e un premio del pubblico al SXSW e al Los Angeles Film Festival.

