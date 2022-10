Austin Powers: Mike Myers ricorda quella volta in cui Buckingham Palace ha onorato i film

I film di Austin Powers sono famosi in tutto il mondo, ma neanche l’interprete e creatore del personaggio, Mike Myers, si aspettava fino a dove poteva spingersi la loro fama.

Ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l’attore ha ricordato un viaggio a Londra di alcuni anni fa e il modo divertente in cui Buckingham Palace ha onorato i film. Ecco le sue parole:

Un paio di anni fa, un mio amico ha organizzato per me e Steve [Higgins, presentatore dello show di Fallon] di assistere al cambio della guardia dall’interno dei cancelli di Buckingham Palace. Siamo stati sottoposti a un rigoroso controllo di sicurezza e a tutte queste cose. I miei genitori sono di Liverpool, quindi è una cosa molto importante. Ci hanno fatto entrare e poi è uscita la band e hanno suonato quella [imita una musica regale], e io ho pensato: “Oh, è fantastico“. Poi sono passati al tema di Austin Powers e hanno iniziato a suonare Soul Bossa Nova [celebre brano scelto come tema d’apertura dei film della saga]. E io non riuscivo a crederci. Una delle guardie si è avvicinata tenendo in mano una bandiera e, anche se non dovrebbe parlare, mi fa: “Oh, scommetto che ha già sentito questa canzone, signor Myers“.

Iniziato nel 1997 con Austin Powers – Il controspione (LEGGI LO SPECIALE) il franchise di Austin Powers è stato uno dei maggiori successi nella carriera di Mike Myers: i tre film della saga usciti fra il 1997 e il 2002 hanno incassato, complessivamente, ben 676 milioni di dollari a fronte di un budget complessivo di circa 116 (fonte: The Numbers). Della possibilità di un quarto capitolo si parla ormai da anni, e, anche se non si è mai visto nulla di concreto in materia, qualche mese fa Myers non aveva escluso l’ipotesi: in questo articolo le sue dichiarazioni.

