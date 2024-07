Il governo australiano ha deciso di aumentare gli sgravi fiscali per i film e le serie televisive di Hollywood dopo aver ospitato l’anno scorso le riprese di film come Tutti tranne te e The Fall Guy.

Gli incentivi passeranno dal 16,5% al 30% a patto che i film abbiano un budget di almeno 13,3 milioni di dollari e che le serie abbiano un budget di 1 milione di dollari per ora.

L’obiettivo, ovviamente, è aumentare il tempo di permanenza delle produzioni.

“Si tratta di una notizia fantastica per l’industria. Gli sgravi al 30% daranno certezza alle produzioni internazionali, sostenendo un lavoro stabile per migliaia di lavoratori australiani e promuovendo investimenti in nuove infrastrutture” ha commentato Kate Marks, amministratrice delegata di Ausfilm.

Tra i film girati di recente in australiani citiamo la commedia romantica Tutti tranne te con Glen Powell e Sydney Sweeney, Godzilla x Kong: Il nuovo impero, The Fall Guy, Il regno del pianeta delle scimmie, Furiosa: A Mad Max Saga e Thor: Love and Thunder.

Fonte

Classifiche consigliate